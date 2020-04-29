Sörloth ve Ekuban şampiyonluk istiyor

Trabzonspor’un 2 önemli yıldızı Alexander Sörloth ile Caleb Ekuban, bu sezon Bordo- Mavili formayla attıkları goller ve yaptıkları asistlerle dikkat çekmişti.

İki oyuncu da bu performansları sonrasında birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Konuyla ilgili olarak ulaştığımız iki oyuncunun temsilcisi Mathieu Markaroglu, “Alex, Trabzonspor’la tam uyum yakaladı. Attığı gollerle ve sergilediği performansla da bunu kanıtladı. Sörloth, Trabzonspor forması için mücadele etmekten çok mutlu” yorumunu yaptı.

‘Trabzon’a odaklandılar’

İki oyuncunun da Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Markaroglu, “Böylesine etkili bir sezon geçiren iki oyuncunun da Avrupa’nın birçok kulübünün transfer listesine girmesi gayet doğal. Alex ve Caleb şu anda sadece Trabzonspor’a odaklanmış durumdalar. Türkiye’de şampiyonluk yaşamak istiyorlar” diye konuştu.

Gökmen Özcan