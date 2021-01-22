Sörloth transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray ve Beşiktaş...

Geçen sezon Trabzonspor'da fırtınalar estiren Alexander Sörloth bu performansı sonrası 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli golcü performansıyla Bundesliga'da beklentilerin altında kaldı. İsmi ocak ayı transfer dönemi için Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı.

Ocak'ta ayrılmak istemiyor!

Sörloth'a yakın kaynaklar golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kesin olarak Leipzig'de kalmak istediğini belirtiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş nabız yoklamıştı!

Forvet arayışı sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu. Sörloth'un ret cevabının ardından iki Süper Lig devi farklı alternatiflere yönelmişti.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







