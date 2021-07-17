Sörloth transferinde devreye Fenerbahçe girebilir

Alexander Sörloth'un adı Süper Lig devlerinin transfer gündeminden düşmüyor. Trabzonspor 'un sürekli gündemine giren bir ara Beşiktaş ile anılan Sörloth için Fenerbahçe devreye girdi. Önceki sezonu Süper Lig gol kralı olarak tamamlayan ve Leipzig takımına transfer olan Sörloth için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapmaya hazırlandığını iddia edildi.

Hazırlık maçında oynadı, karar zamanı...

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Sörloth’u kiralama girişiminde bulunmak için Leipzig kulübünden çıkacak kararı bekleyecek. Hazırlık maçında AZ Alkmaar karşısında süre alan Norveçli futbolcu için teknik direktör Marsh'ın kararı bekleniyor. Sörloth geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamamıştı.

Leipzig, Andre Silva'yı transfer etti

Bilindiği üzere sözleşme gereği Sörloth’un, Türkiye’ye dönmesi halinde Trabzonspor’un bu transferde önceline bulunuyor. Leipzig, geçen sezon Bundesliga'da en çok gol atan ikinci oyuncu olan Andre Silva'yı kadrosuna katmıştı. Bu transfer ile Sörloth'un takımdan ayrılma ihtimali de artmış oldu



