Sörloth Sivasspor'a bileniyor

Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Sörloth, Sivas karşısında forma giyebilecek. 16 gollü yıldız oyuncu, kritik maçta Fırtına’nın en büyük kozu olacak.

16 Şubat 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Sörloth Sivasspor'a bileniyor

Gençlerbirliği sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 2 maçtan men edilen ancak Tahkim’e yapılan itiraz sonucunda cezası 1 maça indirilen Alexander Sörloth, kupadaki B.B. Erzurum karşılaşmasında forma giyememişti. Cezasını tamamlayan ve bugün oynanacak Sivas karşılaşmasında görev yapabilecek olan Norveçli oyuncu, Fırtına’nın en büyük kozu olacak. Ligdeki son 5 maçta 7 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu bugün de Sivas ağlarını sarsarak takımına hem galibiyeti hem de liderliği getirmek istiyor. Öte yandan ligde 16 golü bulunan ve Alanyalı Cisse ile krallık koltuğunda oturan Sörloth, atacağı gol ya da gollerle bu yarışta Senegalli futbolcuyu geride bırakmayı amaçlıyor.

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