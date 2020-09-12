Trabzonspor’da sezonun ilk haftasından oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Alexander Sörloth krizi devam ediyor. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve kulüp tarihine geçen Norveçli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi maçları için ülkesine gitmişti. Yıldız futbolcunun henüz Trabzon'a gelmediği ve telefonlara cevap vermediği öğrenildi. (TRT Spor)

Trabzonspor, Pazar akşamı saat 20:00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.