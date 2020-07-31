Sörloth her yerde kral

750 bin Euro’ya sezon başında Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralandığında, kimse Sörloth’tan böyle bir patlama beklemiyordu. Ancak Norveçli yıldız tam anlamıyla uçtu, rakip takımların korkulu rüyası olurken, sezon boyunca attığı gollerle Trabzonsporlular’ı coşturdu. Ligde 34 maçın hepsinde oynayıp, 24 golle krallık tacını takan 24 yaşındaki Norveçli, Türkiye Kupası finaline de damga vurdu. Alanyaspor maçında önce Abdülkadir Ömür’e asist yapan, sonra uzatmalarda golü atıp işi bitiren yıldız forvet, kupada 7 kez ağları havalandırarak en skorer 3 oyuncudan biri oldu. Türkiye Kupası’nda Denizlisporlu Estupinan ve B.B.Erzurumsporlu Oltan, Sörloth’la beraber 7 gol atan diğer isimler...

Yok böyle istatistik

Avrupa maçları hesaba katıldığında toplam 49 karşılaşmaya çıkan Sörloth, 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir skor istatistiğine ulaştı. Kariyerinin en parlak günlerini Trabzon’da yaşayan Kral, bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. 1995- 96 sezonunda Şota Arveladze, 25’i ligde olmak üzere toplam 28 kez rakip fileleri sarsmıştı.





Ligde 42 puanlık katkı

Trabzonspor, bu sezon Sörloth’un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 65 puanla ligi ikinci sırada bitiren Fırtına, Norveçli santrforun fileleri bulduğu karşılaşmalarda tam 42 puan elde etti.

Büyük maçların adamı

Sörloth’un bu kadar konuşulmasının bir diğer sebebi, elbetteki büyük maç performansı. Norveçli yıldız, ligde Beşiktaş’a 3, Galatasaray’a 2, Fenerbahçe ile Başakşehir’e birer gol attı. 24 yaşındaki yıldız, Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçlarında da tam 3 kez ağları sarstı.

‘Bir yere gitmiyorum’

Norveçli yıldız, ligin son maçı olan Kayserispor karşılaşmasından sonra olduğu gibi kupa finalinin ardından da geleceğiyle ilgili benzer şeyleri söyledi. Sörloth, “1 yıl daha kontratım var. Bir yere gitmiyorum” dedi. Trabzonspor, önümüzdeki sezon 6 milyon Euro’luk opsiyonu kullanıp bonservisi almak istiyor.











