Trabzonspor'un sahasında 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında Alexander Sörloth üç gol attı ve bordo-mavili ekipte ilk kez hat-trick yaptı. Norveçli oyuncu lig maçlarında 15 gole ulaşıp ligin çok gol atan oyuncusu konumuna gelirken toplamda da resmi maçlarda 18 gole ulaştı. Sörloth böylece gözünü kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu Shota Arveladze'nin rekoruna dikti. Gürcü oyuncu 1995-96 sezonunda 25 tanesini lig maçlarında olmak üzere toplam 30 gol atmıştı

Trabzonspor adına bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncular

1995-96 / Shota Arveladze (30 gol)

2013-14 / Paulo Henrique (21 gol)

2014-15 / Oscar Cardozo (20 gol)

2019-20 / Alexander Sörloth (18 gol - devam ediyor)

18.haftalar itibariyle Şota ve Cardozo'yu geçti

Sörloth bu sezon 18 haftada 15 gol attı ve 25 golle sadece lig maçlarında Trabzonspor'un bir sezonda en golcü oyuncusu olduğu sezonda Şota'nın performansını da geçti. Shota Arveladze 25 gol attığı sezon 18.haftada 12 gol atmıştı. Cardozo ise 2014-15 sezonda yine lig maçlarında 18.haftada 12 gole ulaşmıştı.

Sörloth geçen sezonun en golcüsünü geçti

Trabzonspor'da geçen sezon en çok gol atan oyuncu Hugo Rodallega olmuştu. Kolombiyalı oyuncu geçen sezon 15 tanesini ligde olmak üzere toplam 16 gol atmıştı. Sörloth ise henüz 18.haftada 18 gole ulaştı. Norveçli oyuncu aynı zamanda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna da şimdiden ulaşmış oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



