Belçika Ligi ekiplerinden Gent, yeni sezon için forvet kriterlerini spesifik şekilde belirledi. Çalışkan ve 1.90 boyunda bir forvet aradığı belirtilen Belçika ekibinde gündeme gelen isim eski oyuncularından Alexander Sörloth oldu.

Nieuwsblad'a göre Gent, eski oyuncusu Sörloth'un ismini gündeme taşısa da bu transfer adına girişim dahi yapamayacakları belitildi. Çünkü Trabzonspor ile harika bir sezon geçiren oyuncunun fiyatının çok yüksek olacağı aktarıldı.

Norveçli golcü, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Crystal Palace'tan kiralık olarak Gent formasını giymişti.