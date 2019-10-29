Sörloth bitti demeden bitmez

Trabzonspor’da başarılı performansıyla dikkat çeken Alexander Sörloth, Başakşehir maçında da takımının en önemli kozlarından biri oldu. Norveçli santrfor, Başakşehir savunmasına zor anlar yaşattı. Fırtına’nın gol ümidi olan ‘Kuzey’in Oğlu’ aynı zamanda kendi savunmasına da yardım etti.

23 yaşındaki futbolcu, 3 kez rakip kaleyi yokladı bunların hepsinde çerçeveyi buldu. 59. dakikada kazanılan penaltının mimarı da Sörloth oldu, kafa vuruşunda topu Skrtel elle kesti. 61’de Sturridge’in golüyle öne geçen Trabzonspor’da Sörloth’un katkısı her yerde yaşandı. 1.95 boyundaki futbolcu, takımının yenik duruma düştüğü anlardaki çabası arkadaşlarını ve teknik heyeti de ateşledi. Bu hırsın meyvesi 90+6’da geldi.

Sörloth, Yusuf Sarı’nın sağdan kullandığı kornerde muhteşem yükselerek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skorda dengeyi getirdi, takımına kritik 1 puanı kazandırdı. Norveçli futbolcu, Bordo-Mavili formayla ligde çıktığı son 6 maçta; 5 gol, 3 de asist yapma başarısına ulaştı. Ayrıca 23 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 maçta da gol attı.

‘Özel bir andı’

Maçın ardından konuşan Sörloth, “Gerçekten benim için özel bir andı. Novak kalecinin çıkışını engellemişti. Ben de golü attım. Maçın başında Daniel ile daha önde oynayalım diye konuşmuştuk. Ancak, orta sahada sorunlar olunca oraya doğru yakınlaştık” dedi.