Sörloth atamazsa attırıyor

Trabzonspor’un, İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth performansı ile göz dolduruyor. Attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli futbolcu, neredeyse hiçbir maçı boş geçmiyor. Yıldız oyuncu fileleri havalandıramasa bile, en azından bir golün pasını veriyor. Önceki gün Rize karşısında ağları sarsamayan 24 yaşındaki oyuncu, Nwakaeme’nin golünde asisti yapmayı başardı.

4 takıma daha...

Üst üste 8 maçta da skora direkt katkı sağlayan Sörloth’un, 23. haftalar itibarıyla gol ve asist katkısı yapamadığı sadece 5 maç bulunuyor. Genç futbolcu yalnızca ligin ilk yarısındaki Malatya, Fenerbahçe, Göztepe, Alanya ve Denizli sınavlarını boş geçti. Yıldız oyuncu, ikinci yarıdaki Fenerbahçe maçında gol atmayı başarırken, ligin geri kalanında Malatya, Göztepe, Alanya ve Denizli karşılaşmalarında da gole katkı yaparsa, ligdeki tüm takımlara karşı skor üretmiş olacak.