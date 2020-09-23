Bordo-Mavililer'de, Alexander Sörloth düğümü çözüldü... Geçen sezon senelik 375 bin Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Norveçli golcü sadece bir sezonluk performansıyla 20+2 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu. Bir sonraki olası satıştaki kârdan da yüzde 20 pay alacak olan Fırtına söz konusu rakamları oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'la yarı yarıya paylaşacak.

Futbolcular için çekim merkezi

Böylece Trabzonspor'un kasasına 10 milyon Euro artı 1 milyon Euro net para girişi sağlanacak. Geçen sezon başında da Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Lille'e gönderen Karadeniz ekibi artık çıkış yapmak isteyen futbolcular için bir çekim merkezine dönüştü. Sörloth, Trabzonspor formasıyla yaptığı kariyer patlaması sayesinde artık Alman ekibi Leipzig'in başarısı için ter dökecek.

Transfer sürecinde ne olmuştu?

Sörloth'un transferi için uzun süredir Alman ekibiyle görüşülüyordu. Ancak pazarlıklar Crystal Palace, Trabzonspor ve Leipzig arasında geçtiği için bir türlü üç tarafın da istediği şartlar oluşmamıştı. Bu nedenle de görüşmeler bir an durma noktasına gelmişti. Milli maçların ardından Trabzon'a dönmeyen ve birkaç gündür Almanya'da olan genç golcü de pazarlıkların sonuçlanmasını bekleniyordu. Beklenen oldu ve 24 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace, satın alma opsiyonuna sahip Trabzonspor ve Sörloth'u ısrarla isteyen Leipzig arasında geçen kıran kırana pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı. Sörloth dün sağlık kontrollerinden geçti ve transfer resmen açıklandı.

Erman Özgür'den mini yorum!

Trabzonspor'dan Sörloth geçti. İyi karakterli bir sporcu, iyi bir profesyonel ve yönetimin de yüzünü kara çıkarmayan başarılı bir transfer olarak tarihe adını yazdırdı. Takımına Türkiye Kupası kazandırdı, şampiyonluğun ucuna kadar getirdi. Bunlar yetmezmiş gibi sudan ucuza gelip dünyanın parasını kazandırıp gitti. Açıkçası geçtiğimiz sezonun ligdeki en büyük transfer başarısıydı. Trabzonspor altyapıdan yetiştirip satma konusundaki başarısının yanına yabancı oyuncudan faydalanıp para kazanma başarısını da ekledi. Sonuçta yönetim özelinde bu bir transfer başarısıdır.