Sorgun Belediyespor - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 20:16 Son Güncelleme:
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Sorgun Belediyespor - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta erteleme maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı, Rahmi Çağlar Aksoy)

Tokat Belediye Plevne: West, Gracıano Da Silva, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Semih Çelik, Atakan Topal,)

Setler: 26-28, 24-26, 25-27

Süre: 119 dakika (40,41,38)

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