Sorgun Belediyespor-Spor Toto maç sonucu: 3 - 2

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto’yu 3-2 yendi.

20 Aralık 2019, Cuma 20:23
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Sorgun Belediyespor-Spor Toto maç sonucu: 3 - 2

 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Sorgun Belediyespor, sahasında Spor Toto’yu 3-2 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 24 Aralık Salı günü Ankara’da oynanacak.

Salon: Sorgun

Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Batı Kayhan, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Ali Alp Çayır, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy, Onur Altınkaya)

Spor Toto: Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Nascimento, Kadir Cin (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 23-25, 25-20, 25-23, 16-25, 15-11

Süre: 135 dakika (28, 29, 30, 26, 22)

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