Sorgun Belediyespor, play-off’u hedefliyor

Sorgun Belediyespor’un kulüp başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, takımın antrenör Bahadır Aksoy yönetiminde ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladığını kaydetti. Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini vurgulayan Gül, "İlk yarıyı hedeflerimiz doğrultusunda 8’inci sırada bitirdik. Ligin ikinci yarısı daha çekişmeli maçlara sahne olacak. Takımlar, yaptıkları çalışmalarla form düzeyini gittikçe artırdı. Bunların yanında bazı takımlar yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirdi." diye konuştu.

Gül, takımlarına güvendiklerini belirterek, "Hocamızın yaptırdığı çalışmalarla bizim de form düzeyimiz gittikçe yükseliyor. İkinci yarının ilk maçını evimizde Spor Toto ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağız. Ben bu maçtan galibiyet bekliyorum. Oyuncularımızın bunu yapabilecek kapasiteleri var. Seyircimizin de desteği ile bu maçı mutlaka kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz play-off’a kalmak." ifadelerini kullandı.

Antrenör Bahadır Aksoy ise bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yaptıklarını aktaran Aksoy, ikinci yarı maçlarına çok iyi hazırlanmış olarak çıkacaklarını belirtti.

AA