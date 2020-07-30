Sorgun Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine, 13 Temmuz’da başladıkları çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini, bugün yapılan antrenmandan sonra oyunculara bayram sonuna kadar izin vereceklerini belirtti.

Kurban Bayramı sonrasında takıma katılacak olan Lazar Cirovic ile tam kadro çalışacaklarını anlatan Aksoy, "Oyuncularımız ve teknik ekibimiz bugün 4 günlük bayram iznine çıkacaklar. Pazartesi akşamı tekrar toplanıp, salı gününden itibaren çalışmalara devam edeceğiz. İlk maçlarımızı Türkiye Kupası’nda oynayacağız. 4-6 Eylül tarihlerinde 4’erli gruplar halinde yapılacak kupa maçlarında hedefimiz bir üst tura çıkmak. Ertesi hafta da lig başlayacak." diye konuştu.

Sabah antrenmanında ağırlık çalışan oyuncular, öğleden sonra yapılacak idmanın ardından bayram iznine çıkacak.