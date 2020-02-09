Sorgun Belediyespor-Halkbank maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Halkbank, deplasmanda Sorgun Belediyespor’u 3-1 yendi.
Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)
Halkbank: Efe Bayram, İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Toncek Stern, Gökhan Gökgöz)
Setler: 18-25, 25-21, 24-26, 21-25
Süre: 128 dakika (28, 30, 36, 34)