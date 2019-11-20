Sorgun Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

20 Kasım 2019, Çarşamba 18:04
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Sorgun Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.

Sorgun Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Salon: Sorgun

Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih Yayla

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Chernokozhev, Cansın Çınar, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)

Setler: 25-21, 14-25, 25-19, 26-24

Süre: 130 dakika (29, 28, 33, 40)

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