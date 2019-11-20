Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.
Sorgun Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1
Salon: Sorgun
Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih Yayla
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Chernokozhev, Cansın Çınar, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)
Setler: 25-21, 14-25, 25-19, 26-24
Süre: 130 dakika (29, 28, 33, 40)