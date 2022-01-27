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Sopron Basket-Galatasaray maç sonucu: 73-44

Galatasaray, Kadınlar EuroLeague B Grubu 13. hafta maçında konuk olduğu Sopron Basket'e 73-44 mağlup oldu.

27 Ocak 2022, Perşembe 01:48 Son Güncelleme:
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Sopron Basket-Galatasaray maç sonucu: 73-44

Galatasaray , Kadınlar EuroLeague B Grubu 13. hafta maçında Sopron Basket ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sopron Basket 73-44’lük skorla kazandı. Pelin Bilgiç, Kelsey Plum, Melis Gülcan, Kaela Davis ve Tina Krajisnik beşiyle maça başlayan Sarı Kırmızılılar'da iki oyuncu çift haneli sayı üretti. Kaela Davis 13 sayı ve 4 ribauntla en skorer oyuncu olurken, Kelsey Plum 12 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı. 

1. Periyot: 16-14

2. Periyot: 28-12 (44-28)

3. Periyot: 11-16 (55-44)

4.Periyot: 18-2 (73-44)

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