Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 62-60

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket’e 62-60 yenildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yenilgisini alırken, Sopron Basket ikinci maçını da kazandı.

Macaristan’ın Sopron şehrindeki Novomatic Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 11-11’lik eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe Öznur Kablo devreyi 25-24 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte etkili olan Sopron Basket, final periyoduna 9 sayı farkla 46-37 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo maça ortak olmasına rağmen Sopron Basket, sahadan 62-60 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Cecilia Zandalasini 16 sayıyla en skorer isim olurken Alina Iagupova 12, Olcay Çakır 11 sayı üretti.

Sopron Basket'te Briann January 16 sayıyla en skorer olurken Fegyverneky 14, Crvendavic 13 sayı attı.