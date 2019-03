Sony’nin yıllar önce duyurduğu WiLD yeniden ortaya çıktı

Rayman serisindeki çalışmalarıyla bilinen Ancel, topluluğa oyunun gelişimi hakkında belirsiz güncellemeler vermeye devam etti. 2018 Temmuz ayında WiLD için “hala üzerinde çok çalışıyorlar” gibi söylemlerde bulundu.

Tuhaf bir durum çünkü Sony oyunun ilerleyişine bağlı olarak geliştiricilerle bağlarını koparmış olduğu biliniyor, tıpkı Tequila Works’ün oyunu Rime’da olduğu gibi. Sony hala projeye inanıyor ve onu sunmaya istekli olabilir.

Sony, The Last Guardian, Dreams ve Days Gone gibi oyunlarda olduğu gibi uzun gelişim dönemlerine yabancı değil. Bu nedenle WiLD’in uzun macerası çok da alışılmadık bir bekleyiş olmayabilir. Bununla birlikte, şirket genelde olumsuz eleştirilerden kaçınmak için muhtemelen oyunları erken duyurmaktan kaçınıyor.

Gösterilen videolarda WiLD gerçekten iyi görünüyordu. Oyuncuların keşfedilecek geniş bir dünya ve dünyanın her yerinde çeşitli hayvanlar olarak oynamalarına izin vermeye odaklanıyordu. Ayrıca çok fazla oynanış gösterildi ve bu yüzden belki de proje küçük bir yön değişikliğine uğramış ya da heyecan verici yeni özelliklerle geliştiriliyor olabilir.

Wild Sheep Studio neler planlıyor bilemiyoruz ama yaklaşık 5 yıl önce açıklandığı kadar heyecanlandırmasa da hala beklenti var. Kim bilir belki WiLD PS5 oyunu veya nesiller arası bir yapım olabilir. (Psoyun.com)