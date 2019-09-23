2020 yılında piyasaya sunulması beklenen PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz bir duyuru ya da tanıtım yapılmasa da, Sony yetkilileri ufak bilgiler verip, beklentileri yükseltmeye devam ediyor.

Bugüne kadar piyasaya sunulan konsolların çok fazla güç tüketmesinden şikayet eden kullanıcılar için ve daha çevresel bir platform oluşturmayı isteyen Sony, PlayStation 5 ile birlikte çok daha düşük güç tüketimine gidecek.

2014 yılında hazırlanan bir rapor ile birlikte PlayStation 4'ün bekleme modunda 8.5 watt, kullanım sırasında ise 137 watt elektrik tükettiği ortaya çıkmıştı. Yeni konsol ile birlikte bu rakamların bekleme süresinde 0.5 watta kadar düşürülmesi planlanıyor.

PlayStation 5'te bulunacak bu yeni özellik, Sony ve Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliklerine karşı tasarladığı bir proje kapsamında duyuruldu.

Sony CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in bekleme modundayken yaklaşık 0.5 watt enerji tüketeceğini ve sadece 1 milyon PS 5 sahibinin bu özelliği aktif ettiğinde, ABD'deki 1000 evin tükettiği enerji kadar tasarruf edileceğini belirtti. (Milliyet)