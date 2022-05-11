Sony’den PlayStation Plus için açıklama

Haziran ayında reform geçirecek olan PlayStation Plus, sanılanın aksine iyi günler geçirmiyormuş. Çevrimiçi servislerinde kullanıcı kaybı yaşadığını söyleyen Sony, gelecek ay büyük bir çıkış yapmasını beklediğimiz PS Plus’ın kaderi hakkında bir açıklama yaptı. Zor günler geçiren servisten Sony’nin beklentileri de açığa çıkmış oldu.

Sony, PS Plus’ın 600 bin abone kaybettiğini açıkladı

Sony’nin yıllık kazanç raporu hakkında konuşan şirket CFO’su Hiroki Totoki, PS Plus hakkında da bazı ifadeler kullandı. Servisin 600 bin civarı abone kaybettiğini söyleyen Totoki, buna rağmen servisin iyi bir noktada olduğunu söyledi. Bu umut vadeden açıklamasıyla birlikte, gelecek ay yenilenecek olan PS Plus sisteminden büyük beklentileri olduğunu söylediler.

Bununla birlikte PlayStation Network kullanıcı sayısında da küçük bir düşüş olduğundan bahsedildi. Bunun nedeni açıkça belirtilmese de konsolların korsan olarak kullanılması, açık bir neden olabilir. Muhtemelen önümüzdeki aylarda PS Plus, kullanıcı sayısı bakımından büyük bir yükseliş yaşayacak. Bu yüzden şirket bünyesinde 600 binlik düşüş, bir sorun gibi görülmüyor olabilir.

Kaynak: shiftdelete