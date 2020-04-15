Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan evinde kalıyor. Özellikle çalışmak durumda olmayan insanlar, zaman geçirmek için dizilere, filmlere ve oyunlara eskisinden daha fazla zaman ayırıyorlar. Sony de, koronavirüs salgına karşı insanların evde kalmasını sağlamak için Play at Home isimli bir girişim başlattığını duyurdu.

Sony’nin yeni girişiminin iki ayağı bulunuyor. Play at Home’un ilk ayağı, evlerinde kalan PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyunlar sunmak. Girişimin ikinci ayağı ise mali olarak zor durumda olan bağımsız oyun stüdyonlarına yardım etmek için bir fonun oluşturmak.

Play at Home’un ilk ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, Play at Home girişiminin ayaklarından biri olarak bugünden itibaren Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection, PlayStation Store’dan 5 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony aslında Uncharted: The Nathan Drake Collection serisini ile toplamda üç oyunu ücretsiz sunmuş oluyor. Çünkü Uncharted: The Nathan Drake Collection, içeriğinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception şeklinde üç oyunu barındırıyor.

Sony’nin PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunlar eski oyunlar olmakla beraber piyasaya sunulduklarında saygın ve popüler olan oyunlardır. 2012 yılında piyasaya sürülen Journey, çarpıcı bir oyun olarak değerlendirilmiş ve övgüler almıştı. Sony’nin ücretsiz olarak sunduğu Journey'de tek oyunculu mod ücretsiz olarak oynanabilirken, çok oyunculu modu oynamak için PlayStation Plus aboneliği gerekecek. Uncharted koleksiyonun da ise hazineleri bulmak için Indiana Jones’a benzeyen Nathan Drake isimli karakter kültürel alanlarda yönlendiriliyor.

NOT: ABD ile saat farkından dolayı oyunlar muhtemelen 16 Nisan tarihinde, sabaha karşı ücretsiz olacak.