Sony, PlayStation oyun indirme hızını yavaşlattı
Corona virüsü (covid-19) salgını sebebiyle, insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu da internet kullanımının ve trafiğin artmasına sebep oldu. Amazon, Netflix ve YouTube gibi çok sık kullanılan online platformlar, internet hızları yavaşladığı için video kalitelerini düşürme kararı verdiklerini açıklamışlardı. Sony de yeni verdiği bir kararla, Avrupa’da PlayStation‘daki oyun indirme hızını düşüreceğini açıkladı.
Oyunseverleri üzecek olan bu kararı Sony CEO’su Jim Ryan, PlayStation Blog’da bir gönderide açıkladı;
Özellikle eğlenceye ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, video oyunları sayesinde, Dünya çapında bütün oyuncular aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlar kurabiliyor. Sony, internet trafiğini kontrol altında tutarak herkesin platformdan yararlanmasını sağlamak istiyor. Sosyal mesafe uygulayarak evlerinde kalmayı tercih eden kişi sayısının fazla olması nedeniyle doğabilecek internet yoğunluğunu kontrol altında tutmak istiyoruz. Bu nedenle oyun indirirken bazı yavaşlamalar görülebilir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.