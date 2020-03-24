Sony, PlayStation oyun indirme hızını yavaşlattı

Oyunseverleri üzecek olan bu kararı Sony CEO’su Jim Ryan, PlayStation Blog’da bir gönderide açıkladı;

Özellikle eğlenceye ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, video oyunları sayesinde, Dünya çapında bütün oyuncular aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlar kurabiliyor. Sony, internet trafiğini kontrol altında tutarak herkesin platformdan yararlanmasını sağlamak istiyor. Sosyal mesafe uygulayarak evlerinde kalmayı tercih eden kişi sayısının fazla olması nedeniyle doğabilecek internet yoğunluğunu kontrol altında tutmak istiyoruz. Bu nedenle oyun indirirken bazı yavaşlamalar görülebilir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.