Sony, PlayStation 5 tanıtımlarını ağırdan alıyor

Sony, şimdiye kadar yeni nesil konsolu PlayStation 5'i tanıtırken Microsoft'tan çok daha yavaş bir yaklaşım benimsedi. Sony'nin işleri ağırdan alıyor olması PS hayranlarını bir miktar sinirlendirse de tanıtımların etkili bir şekilde ilerlediğini söylemek mümkün.

Web Tekno'da yer alan habere göre; Microsoft, ilk olarak Aralık 2019'da Xbox Series X'in adını ve tasarımını ortaya çıkardı. Sony ise mart ayına kadar PS5 logosundan başka hiç bir şey göstermedi ve sonunda geçtiğimiz ay PS5'in teknik özelliklerini açıkladı. Bununla birlikte, Sony'nin yeni nesil konsol tanıtımlarında geriden gelmesi için mantıklı sebepleri var.

PlayStation 4, şimdiki nesilin en çok satan konsolu ve bu da Microsoft'u kendisini kanıtlamak zorunda bırakıyor. Sony, arkasına yaslanıp Xbox'ın yeni nesilde nasıl bir tepki aldığını analiz etmesine izin veriyor. Diğer yandan bu uzun bekleyiş, Sony'nin PS5 hakkında sunduğu herhangi bir bilgiye hayranların daha büyük bir hevesle yaklaşmasını sağlıyor.

Microsoft, Xbox Series X için tüm kozlarını bir kerede döktü ve artık hayranlara gösterecek pek bir şeyi yok. Ancak sessizliğinden ötürü şu anda tüm gözler Sony'nin üzerinde. Konsol üreticisinin paylaştığı PS5 logosu bile PS4 logosuyla aynı tasarıma sahip olmasına rağmen sosyal medyanın en popüler konularından biri olmuştu.

Sony'nin son olarak yeni PS5 kontrol cihazı DualSense'i ortaya çıkarmasıyla PS5'e duyulan ilgi yeniden arttı. Ancak PS5'in DualSense kontrol cihazı Xbox'ın kontrol cihazıyla benzer bir tasarıma sahip olması nedeniyle sıklıkla kıyaslamalara maruz kaldı ve strateji kısmen de olsa geri tepti.

PS5'in tasarımı ve fiyatı, şu anda perde arkasında olan önemli noktalar. Sony, özellikle fiyat noktasında da Microsoft'u bekler ve doğru bir hamle yaparsa oyuncuları yeniden PlayStation'ı seçmeye teşvik edebilir.