Sony, PlayStation 5 ile birlikte gelen özelliğe veda ediyor

Sony, beklenenden çok daha az kullanılan Övgüler özelliğini bu yıl içerisinde kaldırma kararı aldı. PlayStation 5 topluluk ödülleri özelliği, oyuncuların yardımcı ve cömert eylemler için diğer oyuncuları övmesine olanak tanıyordu. Ancak Sony, Övgüler özelliği ile beklenen etkileşimi alamamış görünüyor.

PlayStation’un destek sayfasında Övgüler özelliğinin kaldırılması ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"2022 sonbaharında, PlayStation 5’teki Övgüler özelliği artık desteklenmeyecek. Özellik, beklediğimiz kullanım seviyesini görmedi, bu nedenle çalışmalarımızın odağını değiştiriyoruz. Topluluğu birbirine olumlu mesajlar göndermeye devam etmeye teşvik ediyoruz."

Övgüler özelliği başlangıçta oyuncuların birbirlerini takdir etmelerini sağlamak için tanıtıldı. Çevrimiçi bir maçı tamamladıktan sonra, oyuncular dört ödülden biriyle ödüllendirilecek bir oyuncu seçebiliyorlardı. Bu seçenekler ise şu şekilde sıralanıyor: Yardımsever, Samimi, Sportmen ve Lider.

Buradaki fikir, çok oyunculu topluluklar arasında olumlu bir iletişim yakalanmasıydı. Sistemin altyapısı da oldukça sağlam. Oyuncular sadece arkadaş listesi dışındaki oyunculara övgü yollayabiliyorlar. Ayrıca aynı oyuncuya 12 saat içerisinde ikinci bir övgü göndermek de mümkün olmuyor.

Sony, bir yandan bu övgü sistemini kaldırırken oyunculara yeni bir ödül sisteminin de müjdesini veriyor. Şirket, PS4 ve PS5 oyuncularını ödüllendiren yeni PS Stars sadakat programını duyurdu. Oyuncular, PS Stars sistemi aracılığıyla belirli oyunları oynayarak veya belirli kupaları kazanarak puan toplayacaklar. Bu puanlar daha sonra dijital koleksiyonlara ve PS Store üzerinden kullanılabilecek. Yeni sistemin bu yıl içerisinde tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor.

Kaynak: shiftdelete