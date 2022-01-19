Songül Çelik: Hayalim engelli kadın basketbol ligini kurmak

Hatay’da bedensel engelli olarak dünyaya gelen Songül Çelik, Almanya'da tedavi görürken sporcu olmaya karar verdi. 18 yaşında döndüğü Hatay’da girdiği bir kulüpte basketbola başlayan Çelik, gösterdiği azimle 2002 yılında milli takımda forma giydi. Kadın takımı olmadığı için engelli erkeklerle spor yapan Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe de getirildi. Hem oyuncu olan hem de oynadığı takımın koçluğunu yapan Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’nci Ligi'nde mücadele eden ve tamamı erkeklerden oluşan Hatay Büyükşehir Belediyespor’da oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde etti.

"BASKETBOL BENİ REHABİLİTE ETTİ"

16 yaşında tedavi amacıyla Almanya’ya gittiğini ve oradaki engellilerin sporla nasıl rehabilite olduğunu gördüğünü anlatan Çelik, "Türkiye'ye geldiğimde ben de kendi adıma spor yapmaya karar verdim. İlk önce yüzme sporu ile tanıştım, yüzme ile alakalı spor kulübüne geldim görüşmek için ve orada bir tekerlekli sandalyeye oturttular beni. O kadar zevkliydi ki, asıl yapmam gereken sporun yüzme değil, tekerlekli sandalye basketbolu olduğuna karar verdim. Antakya’daki bir spor kulübünde öyle başladı serüvenim. Onun ardından da milli takıma kadar yükseldim. Basketbol beni rehabilite etti. Spor sağlamlar için olduğu kadar engelliler için de önemli" dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM, ENGELLİ KADIN BASKETBOL LİGİ KURMAK"

Hayallerinin peşinden koştuğunu ve basketbolda kendini bulduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi: "Gerek milli takımdaki görevimde gerekse de Hatay Büyükşehir Belediyespor’daki takımımda hedefim hep en iyisi. Benim en büyük hayalim kadın basketbolunda olduğu gibi engellilerde de bir ligimizin olmasıdır, engelli kadın basketbol ligini kurmak istiyorum. Engelli kadın basketbol liginde mücadele etmek istiyorum."

DHA