Fenerbahçe , sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min-jae'nin performansından büyük memnuniyet duyarken Güney Kore futbol piyasasından bu kez gözünü Song Min-kyu'ya çevirdi. Fenerbahçe'nin scout ekibi tarafından Song Min-kyu ismi yönetime sunuldu. Vitor Pereira'nın da onay vermesi durumunda Avrupa'nın birçok takımının transfer listesinde yer alan Song Min-kyu için Fenerbahçe'nin devreye gireceği belirtilmekte. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Song Min-kyu kimdir? Song Min-kyu kaç yaşında? Song Min-kyu hangi takımlarda oynadı? Bu soruların yanıtları ve detaylar haberimizde.

Song Min-kyu kimdir? Song Min-kyu kaç yaşında? Song Min-kyu hangi takımlarda oynadı?

Song Min-kyu, 12 Eylül 1999'da Güney Kore'de Güney Chungcheong ilinde bulunan Nonsan şehrinde doğdu.

Nonsan ve onun yakınlarındaki metropol şehirlerinden Daejeon'da büyüdü.

Çeşitli okul takımları ve Chungju Hummel'in genç takımında forma giydi.

2018'de Kuzey Chungcheong ilinde bulunan Chungju şehrindeki liseden mezun olması sonrası çaylak seçim süreciyle K-League ekiplerinden Pohang Steelers'ın kadrosuna katıldı.

2 Mayıs 2018'de Pohang Steelers'ın Incheon United ile 0-0 berabere kaldığı maçın 74. dakikasında ilk kez oyuna girdi. O sezon 1 maçta daha süre alarak sezonu 2 maç oynayarak kapattı.

2019'da takımda daha fazla rol almaya başladı. 3 Nisan 2019'da Gangwon karşısında 1-0 kazanılan maçta galibiyeti getiren golü attı. O sezon içinde kısa süreli bir sakatlık yaşarken dönüşüyle birlikte sezonu 27 maçta 2 gol, 3 asistle tamamladı.

2020'de ise yükselen performansıyla ligin önde gelen hücum oyuncularından biri haline geldi. Sezonu 10 gol, 6 asistle tamamlayan Song Min-kyu; bu performansıyla 5 Kasım 2020'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

2021'e Pohang Steelers'ta başlayan 22 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında ise 1.47 milyon Euro bonservis bedeliyle Jeonbuk Hyundai Motors'a transfer oldu. İki takımla geçirdiği sezonda toplam 31 maça çıkan Song Min-kyu; 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Güney Kore'de ilk olarak U23 düzeyinde milli takıma çağrılan hücum oyuncusu, 2021'in yaz aylarıyla birlikte A milli takım seviyesine yükseldi ve 5 maçta ülkesinin formasını giydi.