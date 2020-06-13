Soner Yelkovan: Bizim tek hedefimiz bir üst lig

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgınıyla duran sezonla ilgili resmi kararını açıklamamasıyla antrenmanlara başlangıç tarihini erteleyen Nazilli Belediyespor'da Başkan Soner Yelkovan, ligin devamından yana olduklarını açıkladı. Yelkovan, buna rağmen 2'nci ve 3'üncü Lig'deki birçok takımın liglerin oynanmaması yönünde görüşü olduğunu belirterek TFF'den bu yönde bir karar çıkabileceğini söyledi. Başkan Yelkovan, "Tüm kulüpler görüşlerini bildirecek ve ardından haftaya karar açıklanacak. Birçok kulüp istemediği için büyük bir ihtimalle lig oynanmayacak gibi gözüküyor. Ama biz liglerin oynanmasından yanayız. Çünkü Play-Off mücadelemiz sürüyor. Play-Off çizgisindeyiz ve avantajlı durumdayız. Bizim tek hedefimiz bir üst lig" dedi.

Kulüplerin resmi beyanlarını TFF'ye ileteceğini söyleyen Soner Yelkovan, "Daha önceki yazışmalarda 80 kulüpten 65 tanesi oynanmamasını istiyordu. Biz ve bizim gibi şampiyonluk ya da Play-Off iddiası olan takımlar liglerin oynanmasından yana ama orta sıradaki takımlar istemiyor. Küme düşme pozisyonunda olanlar ise bu sene küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Ligler büyük bir ihtimalle oynanmayabilir. Şu an liglerde büyük bir belirsizlik var. Onun için biz kararın açıklanmasını heyecan ile bekliyoruz. Biz liglerin oynanmasından yanayız. 2'nci Lig hedefimiz var. Bunu da inşallah bu sezon başarmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için de liglerin oynanmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA