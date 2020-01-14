Soner Tolungüç: Seri galibiyetlere başlamak istiyoruz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıya iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, tekrar ritim yakalamaları gerektiğini söyledi. Son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi almasına rağmen Play-Off hattındaki yerini korumayı başaran yeşil-kırmızılı ekipte Tolungüç, "Mustafa Aşan ve Metin gibi önemli futbolcularımızın olmaması bizi etkiledi. Devrenin ilk maçında 1 puan bizi mutlu etmedi. Lige maç maç bakıyoruz. Üst gruptan kopmak istemiyoruz. Özellikle iç sahada puan kaybı lüksümüz yok. Yeniden seri galibiyetlere başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Transfer yasağını 4 yıl sonra kaldırmak için eski futbolcu, teknik adam ve çalışanları ikna çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'da, "Transfer açılırsa Karşıyaka'nın önü açılır" diyen Soner Tolungüç, "Devre arasında Onur ve Battal takıma döndü. Kamp döneminde altyapıdan gençleri de rekabetin içine kattık. Kadro alternatiflerini çoğaltmak istiyoruz. Transfer yasağı kalkarsa Karşıyaka'nın eli güçlenir" dedi. Tolungüç, sezon başında profesyonel yapılıp Tepecikspor önünde kariyerinde ilk kez 3. Lig'de 11'de forma giyen 19 yaşındaki Caner Cengiz'le ilgili ise, "Ben gençlere güveniyorum. Caner formayı bizden kendi aldı. Umarım da çıkarmaz" yorumunu yaptı.