Bu sezon 24 maçta 12 gol atan 21 yaşındaki forvetin gelecekte A Milli Takım'da oynayacağına inandığını belirten Soner Tolungüç, "Doğukan İnci, çok karekterli ve özel bir oyuncu. Karşıyaka altyapısının yükselen değeri olarak A Milli Takım'da forma şansı bulacağına inancımız tam. Gelişimini tamamlamak üzere. Özel idmanlar yapıp eksiklerini her geçen gün geliştiriyor. Geleceği çok parlak" diye konuştu.

"MERİH, ÇAĞLAR VE CENGİZ'DEN SONRA DÜNYA KULÜPLERİNİN GÖZÜ BİZİM TOPRAKLARIMIZDA"

Altyapı atılımlarıyla Doğukan gibi yeni oyuncular çıkarıp her yaş kategorisinde milli takımlara oyuncu gönderecek seviyeye gelmek istediklerini belirten Tolungüç, "Futbol artık çok büyük bir endüstri, Türkiye de egzotik bir pazar. Özellikle Merih, Çağlar ve Cengiz'den sonra dünya kulüplerinin gözü artık bizim topraklarımızda. Yakın gelecekte elit seviyede yetiştireceğimiz üst düzey oyuncular, kulümüzün kaderini bir anda değiştirip borçları eritebilir. Transfer yasağımızın yakın gelecekte açılması mümkün görünmüyor. Hedeflerimizden biri de gelecekte Sevilla, Napoli, Ajax ve Benfica gibi futbolcu parlatıp kasasını dolduran, aynı zamanda da yarışmacı kimliğini koruyan bir kulüp haline gelebilmek" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İN TAKİBİNDE

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve yeni sezonda yabancı sayısının kademeli olarak düşürülecek olmasıyla alt liglerden yetenekli genç oyuncu avına çıkan Süper Lig ekipleri, Karşıyakalı Doğukan'ı takibe aldı. Doğukan'la Beşiktaş 'ın yanı sıra Başakşehir ve ligden birkaç kulübün daha ilgilendiği öğrenildi. Genç futbolcunun transfer döneminde yuvadan uçması bekleniyor.

DHA