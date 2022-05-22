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Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a transfer oldu!

Sezonu Nuri Şahin yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla 7. sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezonun ilk transferini Soner Aydoğdu'yu kadrosuna katarak yaptı.

22 Mayıs 2022, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
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Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a transfer oldu!

Küme düşen Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok Süper Lig takımı ile anılan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a transfer oldu.

2 yıllık sözleşme imzaladı

Ajansspor'un haberine göre Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu kırmızı beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı.

35 maçta 2 gol, 4 asist

Bu sezon Göztepe formasıyla 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi.

Piyasa değeri 1.6 milyon Euro

Piyasa değeri 1.6 milyon euro olan tecrübeli oyuncu futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Soner Aydoğdu, kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor , Akhisar, Başakşehir ve Göztepe formaları giydi. 

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