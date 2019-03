Son zamanların popüler oyunu Dota nasıl oynanır? İşte tüm detayları...

Warcraft 3’ün bir özel oyunu olarak yoluna başlayan DotA, yıllar sonra e-Spor dünyasında görülmüş en kapsamlı turnuvaların yapıldığı ve milyonlarca insanın gecesini gündüzüne katan bir oyun haline geldi. Reborn ile gelen Custom Games’in de tam olarak bu yüzden oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Nasıl WC3 sayesinde Dota ve dolayısıyla Dota 2’yi oynayabildiysek, Dota 2’deki Custom Games sayesinde de ileride bambaşka oyunları oynama şansını elde edebiliriz. Custom Games, ayrıca Dota 2’ye yepyeni bir anlayış getiriyor. Oyuncular artık Dota 2’ye sadece Dereceli/Derecesiz oyunlar oynamak için girmeyecek. Oyunun mekaniğine o kadar da aşina olmayan oyun severler Dota 2’ye girip normalde asıl oyunla alakası olmayan özel oyunlar oynayabilecekler.

Dota nasıl oynanır?

Reign of Chaos ve expansion paketi olan, Warcraft III; The Frozen Throne oyunlarının online arena haritasına verilen addır. Bu mod StarCraft oyununda bulunan “Aeon of Strife” haritasından ilham alınarak yapılmıştır. Oyundaki esas amaç; iki tarafın birbirinin “Ancient” olarak adlandırılan ana binalarını yok etmektir. İki tarafın oyuncuları aynı kahraman(hero) listesinden oyun boyunca onları temsil edecek olan kahramanlarını seçerler. Aynı oyunda aynı kahramandan sadece bir tane olabilir. Bazı istisnalar olmasına karşın genel olarak her kahramanın dört tane güçlü yeteneği (skill) bulunur. Bunlar aktif (oyuncunun istediği zaman gerekli tuşlara basarak kullandığı) ve pasif (oyuncunun kontrolü altından olmayan zaman zaman kendiliğinden aktifleşen) yeteneklerdir. Oyuncular yönettiği kahramanlarla düşmanlarını öldürür ve altın kazanırlar. Bu altınlarla kahramanlarını güçlendirmek için çok çeşitli ekipmanlar alırlar.

Oyunda” Sentinel” ve ” Scourge” olmak üzere iki rakip taraf vardır. Sentinel sol alt köşede, Scource ise sağ üs köşede bulunur. Bu rakip tarafları birbirine üç ana yol bağlar. Bu yollar üzerinde iki tarafında ikişer adet kulesi vardır ve belirli aralıklarla çıkan bilgisayar kontrolünde olan creep’ler savaşır. Kahramanlar seviye atlamak ve yeteneklerini güçlendirmek için creep’lere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca düşman oyuncuların kahramanlarını öldürmek ve natural creep olarak adlandırılan belirli spotlarda çıkan creep’lerden de seviye puanı kazanmaları mümkündür. En çok altın ve seviye puanı düşman kahramanlar öldürüldüğünde kazanılır. Altın kazanmanın en kolay yöntemi ise, üç ana yoldaki savaşan creep’lere son vuruş yaparak öldürmektir. Bu olduğunda altın sesi duyulur ve ekranda kazanılan altın miktarı görülür. Haritayı ortadan tam ikiye ayıran bir nehir bulunur. Bu nehir üzerinde geliştirilen son versiyonlarda iki dakikada bir çeşitli rune’lar çıkar.

Rune’lar iki katı hasar, hız, görünmezlik, can ve mana yenileme olarak şimdilik dört adettir. Bu runelar “Bottle” adlı eşya ile belirli bir süre için oyuncunun kontrolüne alınıp, istediği zaman kullanılabilir. Harita en iyi beşe beş(5vs5) oynamak üzere tasarlanmıştır fakat, istenirse daha az oyuncuyla da oynanabilir. Teke tek(1vs1) oynanabilen son limittir. Çok çeşitli kahraman seçimi modları bulunur. Bunlardan en zoru bütün oyunculara oyun başında rastgele bir kahraman verilmesidir. Kahramanlar üç ana kategoride toplanır; Agility(normal saldırı ile genelde oyun sonuna doğru yüksek hasar verenler), Strenght(tank olan kahramanlar) ve Intelligence(kahraman yeteneklerini kullanarak oyunda yüksek hasar verenler).