Son üç ayın en değerlisi Mikel Oyarzabal

Real Sociedad'ın yıldızı Mikel Oyarzabal, piyasa değeri 21 milyon euro artarak 61 milyon euroya çıkartarak son üç ayda piyasa değerini en çok yükselten oyuncu oldu. Oyarzabal'ı piyasa değerini 19'ar milyon euro artırarak 150 milyon euroya çıkaran Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling ile değerini 37 milyon euroya çıkaran takım arkadaşı Martin Ödegaard takip etti.

Futbolda kış transfer dönemi yaklaşırken şimdiden transfer söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. Birçok takım, kadrolarına güçlendirmek için kollarını sıvarken, KPMG Football Benchmark ekibi de kış transfer dönemi öncesi oyuncu değerlerini inceledi. Analize göre, son üç ayda değerini en çok yükselten futbolcu, Real Sociedad'ın yıldızı Mikel Oyarzabal oldu. İspanyol oyuncunun piyasa değeri 21 milyon euro artarak 61 milyon euroya çıktı.

İlk üçte iki Sociedad'lı var

Oyarzabal'ı piyasa değerini 19'ar milyon euro artırarak 150 milyon euroya çıkaran Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling ile değerini 37 milyon euroya çıkaran takım arkadaşı Martin Ödegaard takip etti. Bu üç oyuncuyu 18 milyon euroluk değeri artışıyla Sevilla'dan Jules Kounde ile Lille'den Jonathan Ikone takip etti.

Ödegaard kendini gösteriyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Sezon başından bu yana futbolcular tarafından gösterilen performansa göre bu değerler belli oluyor. Real Sociedad’ın genç yıldızı Mikel Oyarzabal da iyi futboluyla bu listenin tepesinde yer almayı başardı. Manchester City'nin Premier Lig'de Liverpool’un bir hayli gerisine düşmesine rağmen Raheem Sterling performansıyla değerine değer katmaya devam ediyor. Birkaç yıl önce dünyanın en iyi oyuncusu olacağı söylenen Martin Ödegaard’ın da kendisini göstermeye başladığını görebiliyoruz'' dedi.















