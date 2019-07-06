Son sözünü söyle Skrtel

Kötü geçen sezonda Fenerbahçe’nin tartışmasız en iyi oyuncuları arasında yer alan Martin Skrtel, kontratı sona erince başka kulüplerle temaslara başlamıştı. Çünkü Sarı-Lacivertliler, Slovak stoperin 2 yıllık bir anlaşma ve senelik 3 milyon Euro talebini geri çevirmişti. Ancak Slovak oyuncu bu rakamı yaptığı diğer görüşmelerde de bulamadı. İskoçya’da Liverpool’dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow Rangers ile masaya oturan Skrtel, anlaşma sağlayamazken, ligin bir diğer köklü kulübü Celtic de 34 yaşındaki savunmacıya talip olmuştu.

Hocanın adamı...

Gelişmeleri yakından takip eden Kanarya’nın ise son bir kez daha düğmeye bastığı belirtildi. Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın da takımında istediği Skrtel’e 1+1 yıllık kontrat için senelik 2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı ve son sözünü söylemesi istendi.



