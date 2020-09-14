Son şampiyon sahaya çıkıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, yeni sezonun ilk maçında bugün deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda ter dökeceği yeni sezona Hatay temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

Transferde hız kesmediler

Rafael ve Nacer Chadli gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi içinde iddialı bir kadro kurabilmek adına sol beke yıldız bir ismi kattı. İstanbul ekibi, İskoçya'da Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. 25 yaşındaki futbolcu, Turuncu-Lacivertli kulüpte 63 numaralı formayı giyecek.