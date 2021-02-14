Son şampiyon Başakşehir, düşme hattına geriledi!

Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 24. dakikada Soner Aydoğdu’nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarında penaltıdan Peter Zulj’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. Medipol Başakşehir’in Deniz Türüç’le bulduğu golle farkı 1’e indirse de Göztepe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Çaykur Rizespor’u yenmesiyle maç eksiğiyle küme düşme hattına gerileyen Medipol Başakşehir, 25. haftayı 18. sırada tamamladı. Ligde son 4 maçını kaybeden Medipol Başakşehir, galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkardı.
Medipol Başakşehir Süper Lig’de daha önce 2011-2012 sezonunda 4 maç üst üste mağlup olmuştu.
Medipol Başakşehir’in ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Deniz Türüç, ilk golünü atsa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.