Son şampiyon Barty, Fransa Açık’a katılmayacak

Teniste kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık’tan (Roland Garros) çekildiğini duyurdu.

08 Eylül 2020, Salı 11:58 Son Güncelleme:
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Son şampiyon Barty, Fransa Açık’a katılmayacak

24 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği sağlık riskleri sebebiyle turnuvaya bu yıl katılmayacağını açıkladı.

Barty, Avustralya’daki Kovid-19 önlemleri sebebiyle antrenörüyle yeteri kadar hazırlık yapamamasının da kararında etkili olduğunu ifade etti.

Mayıs-haziran aylarında düzenlenmesi planlanan Fransa Açık, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Eylül-11 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

Geçen sene Fransa Açık’ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek bu seneki ABD Açık’tan da çekilmişti.

ANKARA (AA)

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