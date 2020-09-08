Son şampiyon Barty, Fransa Açık’a katılmayacak

24 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği sağlık riskleri sebebiyle turnuvaya bu yıl katılmayacağını açıkladı.

Barty, Avustralya’daki Kovid-19 önlemleri sebebiyle antrenörüyle yeteri kadar hazırlık yapamamasının da kararında etkili olduğunu ifade etti.

Mayıs-haziran aylarında düzenlenmesi planlanan Fransa Açık, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Eylül-11 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

Geçen sene Fransa Açık’ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek bu seneki ABD Açık’tan da çekilmişti.

ANKARA (AA)