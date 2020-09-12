Son karar Falcao

Florya kampında sık sık çift forvetli sistemi deneyen Fatih Terim, Gaziantep maçında Falcao’yu ileride tek oynatmaya karar verdi. Hafif sakatlığı bulunan Diagne, kulübede koz olacak

12 Eylül 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Son karar Falcao

2020-2021 sezonun ilk lig karşılaşmasında Galatasaray’ın gol silahı Radamel Falcao olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Florya kampında sık sık çift forvetli sistemi denemesine rağmen, Gaziantep FK mücadelesinde Kolombiyalı yıldızı ileri uçta tek başına görevlendirmeye karar verdi. Bunun iki sebebi var. İlki, Diagne’nin yaşadığı hafif sakatlık ve tam hazır olmaması. Diğeri ise, orta saha bölgesinin eksikliği. Çift forvetli sistemde orta alana çok yük bineceğini göz önünde bulunduran Terim, Etebo ve diğer yeni transfer gelmeden iki santrfora geçmeyi düşünmüyor.

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