Beşiktaş için son iddia Nikola Kalinic

Siyah-Beyazlılar’ın, forvet transferi konusunda her geçen gün yeni bir golcüyle ismi anılıyor...Kara Kartal’ın son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic’in peşine düştüğü iddia edildi. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 5 gol ve 2 asistle oynamıştı. Atletico Madrid’le 1 yıl daha kontratı bulunan Kalinic için kulübüyle menacerle aracılığıyla temasların başladığı bildirildi.