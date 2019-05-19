Son hafta öncesi cezalı yok

Siyah-Beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens, Karadeniz temsilcisi karşısında 90 dakikayı kart görmeden tamamladı ve Kasımpaşa maçı öncesi bu açıdan bir sıkıntı yaşanmadı. Dün kart sınırında olmayan Caner ve Mirin sart kart gördü.

Kagawa'dan gol ve büyük hata

En son Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Shinji Kagawa, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçının ardından dün de Trabzonspor mücadelesinde de yedek soyundu. Sonradan oyuna giren Kagawa, skora dengeyi getiren golü attı ama daha sonra Yusuf’un ev sahibine galibiyeti getiren golü öncesinde topu kaptıran isim olarak büyük bir hataya sebep oldu. Dortmund’dan kiralık olarak alınan Japon oyuncunun ligde 4 golü ve 2 asisti bulunuyor.