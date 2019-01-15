Son günlerde en çok hangi oyunlar satıyor?

Geçen haftanın en çok satan oyunları açıklandı. 2019 yılının ilk haftalarında birleşik krallıkta liderliği ele alan oyun FIFA 19 oldu. Sıralamada görmeye alıştığımız Red Dead Redemption II ve Call Of Duty: Black Ops 4 gibi oyunlarda listede yerini aldı.

FIFA 19 / PS4 ilk sırada yer alırken, onu Read Dead Redemption / PS4 takip etti. 3. Super Smash Bros. Ultimate / NS, 4. Red Dead Redemption II / XO, 5. Forza Horizon 4 / XO, 6. Call Of Duty: Black Ops 4 / PS4, 7. Mario Kart 8 Deluxe / NS, 8. Call Of Duty: Black Ops 4 / XO, 8. FIFA 19 / XO, 10. Marvel’s Spider-Man / PS4 oldu.

DHA