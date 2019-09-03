Galatasaray transfer döneminde bombaları ardı ardına patlattı. Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Florin Andone ve Radamel Falcao transferleri son gün Sarı-Kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi. 14 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da 11 futbolcu ile de yollar ayrıldı. Yapılan transferler sonrası Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e yükseldi. Galatasaray'ın Martin Linnes'in sözleşmesini askıya alması bekleniyor. İşte Galatasaray'da son gün yaşanan transfer hareketliliği ve tüm detaylar...

FALCAO RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray yılın transferini gerçekleştirdi... Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Radamel Falcao, Galatasaray formasını giyerken, transferin detayları da açıklandı. Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki yıldız oyuncuya her sezon için 5 milyon Euro (Yaklaşık 32 milyon TL) ödeyecek.

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

52 bin kişi bekleniyor

Sneijder ve Drogba’nın İstanbul’a gelişleri hafızalardaki yerini korurken, tartışmasız en unutulmaz karşılama Radamel Falcao’ya yapıldı. 10 binin üzerinde Galatasaraylı ‘El Tigre’ye muhteşem bir hoşgeldin partisi hazırladı, taraftar esas şovu stattaki imza törenine sakladı. Falcao ve ailesinin kapıda gözükmesiyle ise coşku tavan yaptı. Kolombiyalı süper star ve eşi gördükleri manzara karşısında şaşkınlıkları gizleyemezken, art arda meşaleler yandı. Unutulmaz anlar yaşandı. El Tigre (kaplan) lakaplı yıldıza müthiş bir hoşgeldin partisi hazırlayan taraftarlar, esas şovu ise Türk Telekom Stadı’na bıraktı. Yönetimin planı, yarın Aslantepe’de eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlemek. 52 bin kişilik tribünlerin tıklım tıklım dolması hedeflenirken, diğer tüm transferlerin de Falcao’nun yanında yer alması bekleniyor.

MARIO LAMINA GALATASARAY'DA

Transferin son gününde bombaları üst üste patlatan Galatasaray, bir sürpriz de orta saha takviyesiyle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Premier Ligekiplerinden Southampton’ın 26 yaşındaki oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna kattı. Gabon’lu futbolcu, sezon sonuna kadar kiralandı. Böylece Nzonzi, Seri ve Lemina’dan oluşan, kiralık ancak çok etkili bir merkez orta saha hattı oluşturuldu. Dün öğleden sonra Türkiye’ye gelen Lemina, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı. Yıldız futbolcunun bugünkü antrenmanda yerini alması bekleniyor.

31 milyon Euro ödendi

Southampton, Lemina’yı 2 yıl önce Juventus’tan 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Başarılı oyuncu, Juve’ye de Marsilya’dan 10 milyon Euro’ya geçiş yapmıştı. Marsilya öncesi Lorient altyapısında yetişen ve ilk transferini 4 milyon Euro’ya gerçekleştiren Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında 1614 dakika şans bulurken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş çok istemişti

Takımından ayrılmayı kafasına koyan Mario Lemina, birçok kulüple transfer görüşmesinde bulundu. Türkiye’den de özellikle Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyordu. Hatta Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medyada ‘hoş geldin’ klipleri hazırlayarak resmi imzaların atılmasını bekliyordu. Ancak son anda araya giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak işi bitirdi. Transfer sonrası Beşiktaş taraftarı Lemina’yı kaptırdıkları için Siyah- Beyazlı yönetime sosyal medyadan tepki gösterdi.

Hem hücum hem savunma

Mario Lemina, temposu, tekniği ve fizik gücüyle tam bir modern orta saha görüntüsü çiziyor. Maç boyunca hem hücumu hem de savunmayı düşünen ve her iki ceza sahası arasında sürekli gidip gelen Lemina, defansif gücünün yanı sıra top taşıması ve oyun kurma becerisiyle de fark yaratıyor. Ayrıca orta sahanın yanı sıra stoper ve sağ bek olarak görev yapabilmesi, Lemina’yı tam bir joker haline getiriyor.

LEMINA NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Mario Lemina'nın kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Southampton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

SON DAKİKA BOMBASI! TAYLAN ANTALYALI

Orta sahaya Nzonzi, Michael Seri ve Leminagibi isimleri transfer eden Galatasaray, Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katıyor.

Ajansspor'a konuşan Hüseyin Üneş, "Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gitmeyi çok istedi. Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız. Taylan, Galatasaray'a gitmek üzere. Son görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu da transfer ettik" dedi.

Galatasaray açıkladı

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."

BİR GOLCÜ DAHA! FLORIN ANDONE!

Premier Lig’den ardı ardına transferler yapan Galatasaray’ın son bombası Florin Andone oldu... Romanya doğumlu olan, ancak yıllarca forma giydiği İspanya’nın vatandaşlığını da alan Andone, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Sarı- Kırmızılı kulübe kiralandı. Bonservisi İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Brighton’da bulunan Andone, geçen sezon Deportivo’dan 6 milyon Euro’la transfer edilmişti. Villarreal altyapısında yetişen, ardından Cordoba forması da giyen Florin Andone, ülkesi Romanya için de 21 kez görev yaptı ve 1 gol attı.

Terim’in istediği savaşçı

Rumen futbolcu her ne kadar santrfor olarak görev yapsa da, oyun tarzı daha çok fiziksel mücadele ve teknik üzerine. Bu nedenle skora katkısı düşük gibi görünüyor, ancak daha önce Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Johan Elmander gibi, takım savunmasına büyük destek veriyor. İleride top tutabilme, arkasındaki oyunculara alan açabilme özelliği, kuvveti ve hızıyla birleşince, Andone’yi önemli bir hücum gücü haline dönüştürüyor. Teknik patron Fatih Terim’in bu transferi istemesindeki en önemli detaylardan biri de buydu.

FLORIN ANDONE NE KADAR KAZANACAK?

Bir son dakika transfer gelişmesi daha.. Diagne'yi Club Brugge'a kiralayan Galatasaray, Rumen golcü Andone'yi kadrosuna kattı. Galatasaray, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

MARTIN LINNES'TE SON DAKİKA

Falcao, Andone ve Lemina transferlerinden sonra kadrosundaki yabancı sayısı 15’e çıkan Galatasaray’da Martin Linnes son anda takımda kaldı.

Galatasaray'da transferin son gününde hareketli saatler yaşandı. Linnes'in Kasımpaşa'ya transferinde son dakikada kriz yaşandı.

Kasımpaşaspor 27 yaşındaki Norveçli oyuncu için kiralama bedeli vermeyip ücretinin yarısını Galatasaray’ın karşılamasını isteyince transfer dün gerçekleşmedi.

Galatasaray kulübü 15 yabancıdan dolayı büyük ihtimalle Linnes'in veya Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alacak.















