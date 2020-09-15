Son dakika...Vedat Muriç 17,5 milyon Euro ve bonuslarla Lazio'da

Fenerbahçe kulübü Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç, 17,5 milyon Euro bonservis ayrıca 2,5 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan %5 pay ile Serie A ekibi Lazio'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi

15 Eylül 2020, Salı 18:20 Son Güncelleme:
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Son dakika...Vedat Muriç 17,5 milyon Euro ve bonuslarla Lazio'da

Son dakika haberi...Fenerbahçe kulübü Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç, 17,5 milyon Euro bonservis ayrıca 2,5 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan %5 pay sonrasında Serie A ekibi Lazio'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Fenerbahçe daha sonra yıldız oyuncu için bir veda mesajı paylaşırken Lazio kulübü de oyuncunun transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu

Geçen sezon Napoli'ye Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro ve bonuslarla gönderen Fenerbahçe'de, Vedat Muriç 17,5 milyon bonservis + 2,5 milyon euro bonus ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli kazandıran ikinci oyuncusu oldu


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