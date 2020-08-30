Son dakika..Beşiktaş'ın Atletico Madrid takımından transfer edeceği savunma oyuncusu Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un verdiği bilgiye göre Montero, yarın akşam 23:00 sularında İstanbul'a geleceği öğrenildi. İspanyol oyuncu ile anlaşma sağlanırsa bir yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek















