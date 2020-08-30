Son dakika...Montero'nun geliş tarihi belli oldu

Son dakika..Beşiktaş'ın Atletico Madrid takımından transfer edeceği savunma oyuncusu Francisco Montero'nun yarın akşam 23:00 sularında İstanbul'a geleceği öğrenildi. İspanyol oyuncuyla anlaşma sağlanırsa bir yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek

30 Ağustos 2020, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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Son dakika...Montero'nun geliş tarihi belli oldu

Son dakika..Beşiktaş'ın Atletico Madrid takımından transfer edeceği savunma oyuncusu Francisco Montero'nun İstanbul'a geliş tarihi ve saati belli oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un verdiği bilgiye göre Montero, yarın akşam 23:00 sularında İstanbul'a geleceği öğrenildi. İspanyol oyuncu ile anlaşma sağlanırsa bir yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek


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