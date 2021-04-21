Son dakikaların adamı Yılmaz Vural! Üst üste 2 maç...

Süper Lig'in 36.haftasında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Maçın son anlarında Obertan'ın golüyle kazanan BB Erzurumspor, geçen haftada Denizlispor deplasmanında 2-1 geride iken 79 ve 86.dakikada Rashani'nin golleriyle 3-2 kazanmıştı.

Son anlarda attığı ve yediği gollerle kariyeri boyunca çok konuşulan Yılmaz Vural bu kez üst üste iki galibiyet ile ligde kalma umutlarını arttırdı. Yılmaz Vural'ın ekibi puanını 34 yapıp 18.sıraya yükseldi

SÜPER LİG PUAN DURUMU



