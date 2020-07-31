Son dakika haberi..Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın adı transfer piyasasında uzun zamandır Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Fortuna Düsseldorf'un alt lige düşmesinin ardından Kaan Ayhan'ın Süper Lig'in dev kulüpleri görüştüğü iddia edilirken başarılı savunmacı Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşmaya yaklaştı. TRTSpor'un verdiği bilgiye göre Milli oyuncu Kaan Ayhan için Serie A ekibi Sassuolo resmi teklif yaptı.

Hali hazırda Milli oyuncu Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo takımında daha önce Merih Demiral da forma giymişti. Merih daha sonra Juventus'a transfer olmuştu