Son dakika haberi...Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından bir video ile transferi açıkladı









Beşiktaş, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Josef dün gelir gelmez, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Josef de Souza, daha önce Fenerbahçe forması altında üç sezonda 96 lig maçında oynamış ve 10 gol atmıştı. Brezilyalı oyuncu toplamda ise 136 resmi maçta oynamıştı. Josef de Souza kariyeri boyunca 3 kez Brezilya A Milli Takım forması giydi