Son Dakika...Galatasaray Muslera'nın lisansını askıya aldı

Galatasaray'da geçen sezon Ç. Rizespor maçında ağır bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı. Sarı-Kırmızılı takımı mevcut kadrosunda bulunan diğer 14 yabancı ise listeye eklendi

05 Ekim 2020, Pazartesi 23:02 Son Güncelleme:
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Son Dakika...Galatasaray Muslera'nın lisansını askıya aldı

Galatasaray'da geçen sezon Ç.Rizespor maçında ağır bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı. Sarı-Kırmızılı takımı mevcut kadrosunda bulunan diğer 14 yabancı ise listeye eklendi

Galatasaray'da listeye Sekidika ve Ozornwafor da dahil edildi. Galatasaray sezon başında kadrosuna Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü transfer ederken geçen sezon son dönemde oynayan Okan Koçuk yine kadroda yer alan bir başka kaleci konumunda bulunuyor.


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