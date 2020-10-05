Galatasaray'da geçen sezon Ç.Rizespor maçında ağır bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı. Sarı-Kırmızılı takımı mevcut kadrosunda bulunan diğer 14 yabancı ise listeye eklendi

Galatasaray'da listeye Sekidika ve Ozornwafor da dahil edildi. Galatasaray sezon başında kadrosuna Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü transfer ederken geçen sezon son dönemde oynayan Okan Koçuk yine kadroda yer alan bir başka kaleci konumunda bulunuyor.







