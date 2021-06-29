Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayları arasında en çok konuşulan isimlerden biri Rafael Benitez olmuştu. Ünlü İspanyol teknik adamın yeni takımı belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Benitez ile Everton 3 yıllık anlaşma sağladı. Everton'ın yarın Rafael Benitez'i açıklayacağı öğrenildi.

Böylece İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in yolu bir kez daha Liverpool şehrine düştü. 2005 yılında İstanbul'da Liverpool ile Şampiyonlar Ligi kazanan bir çok önemli takımda görev yapan Benitez, yeniden Premier Lig'de görev yapacak.

Benitez, Premier Lig'de Newcastle United takımı ile mücadele etmiş ayrıca Real Madrid, Valencia, Inter gibi takımlarda önemli başarılara imza atmıştı